München - Zwei Wochen vor der Münchner Sicherheitskonferenz (Siko) rechnen die Initiatoren der Protestbewegung gegen die Tagung mit weniger Teilnehmern als bei den jüngsten Klimakundgebungen von "Fridays for Future". Das internationale Kriegsgeschehen sei für viele Deutsche "sehr weit weg", sagte Claus Scheer, Mitglied des linksgerichteten "Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz" am Dienstag in München.