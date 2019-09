Prozess in München: Angeklagter in Psychiatrie untergebracht

Nachdem die Opfer aus dem Haus geflohen waren, habe er sich das Messer selbst in den Bauch gestoßen. Zum Motiv machte die Staatsanwaltschaft in der Anklage keine Angaben. Der Angeklagte ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.