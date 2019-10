Wolfsburg - Vizemeister Red Bull München zieht an der Spitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter einsam seine Kreise. Die Bayern siegten bei den Grizzlys Wolfsburg nach wechselvollem Spielverlauf 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) und bauten ihren Vorsprung auf Verfolger Straubing Tigers zumindest vorübergehend auf 15 Punkte aus. Die Gastgeber hingegen verpassten durch ihre zweite Niederlage in den vergangenen drei Begegnungen den Sprung in die Play-off-Ränge.