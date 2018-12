5:1 gegen Wolfsburg DEL: EHC Red Bull München springt auf Platz zwei

Von Beginn an nahmen die Roten Bullen das Heft in die Hand und gingen nach einer schönen Vorarbeit von John Mitchell durch Trevor Parkes mit 1:0 in Führung (8.). Im Anschluss konnten die Isarstädter trotz Überlegenheit den gut aufgelegten Gästetorwart Gerald Kuhn nicht überwinden. Daryl Boyle (16.) und Matt Stajan (20.) scheiterten am Goalie der Niedersachsen.