Was ist passiert?

Im Oktober 2016 stürzte die an Osteoporose erkrankte Frau und wurde deswegen Anfang 2017 zur Pflege in das Heim des Münchenstift gebracht. Dort kam es am 20. Februar zu dem Zwischenfall. Die Schwestern glauben, dass die Pflegerin die Mutter damals viel zu schnell zum Abendessen geschoben habe. Dadurch sei es zu dem Unfall gekommen.