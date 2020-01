Seit November häuften sich die Gepäckdiebstähle in und rund um Hotels. Nicht nur in München und Nürnberg, auch in anderen deutschen Großstädten wurden Fälle angezeigt. In München ermittelte das Kommissariat K65, zuständig für Taschendiebstahl. Zwischen November 2019 und Mitte Januar 2020 wurden insgesamt 15 Diebstähle im gesamten Bundesgebiet angezeigt, die nach Angaben der Polizei allesamt von dem Südamerika-Trio verübt wurden. Die drei Verdächtigen, die in Barcelona leben, wurden von der Polizei am Dienstag festgenommen. Schaden: rund 50.000 Euro.