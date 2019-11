Dachau - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat einer Bankfiliale in der Münchner Straße in Dachau gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute zu erlangen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord meldet.