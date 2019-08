5.000 Kilometer in sieben Wochen Peter Harnisch radelt von der Prinzregentenstraße bis in den Iran

Was erwarten Sie von Iran?

Ich bin gespannt. Ich erwarte keine politischen Schwierigkeiten, sondern eine überwältigende Gastfreundschaft – vielleicht sogar zu viel. Sie soll dort einmalig in der Welt sein. Gerade auch Deutschen gegenüber haben die Menschen dort keine Vorbehalte, weil Iran eines der wenigen Länder ist, wo Deutschland keinen Dreck am Stecken hat. Da gibt es von der Geschichte unbelastete Beziehungen.

Ihre erste Station wird aber Marktl am Inn sein, die Geburtsstadt von Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt.

Ja, denn er war 1951/1952 Kaplan in meiner Pfarrei hier in Bogenhausen. In unserem Kirchenchor, in dem ich singe, haben wir noch ältere Damen, die tatsächlich Religionsunterricht beim jungen Joseph Ratzinger hatten. Also gibt es da einen Bezug und deswegen passt das gut. Außerdem ist das genau die richtige Distanz für den ersten Tag, nach der Arbeit noch 80 Kilometer nach Marktl am Inn. Dem folge ich dann bis Passau, wo er in die Donau mündet.

Angst? "Nein, vor was denn? Bei mir gibt’s nicht viel zu holen"

Das heißt, Sie holen sich noch etwas göttlichen Beistand. Haben Sie denn keine Angst auf der Reise?

Nein, vor was denn? Die Leute sind zum Teil so arm und so mit sich selbst beschäftigt, die tun sich nicht noch einen Überfall an oder etwas derartiges. Und ich habe ja auch nicht viel Gepäck, schon gar keine Wertsachen. Bei mir gibt’s nicht sehr viel zu holen.

Ist Ihnen auf den bisherigen Reisen denn auch nichts passiert?

Nein, das Einzige sind mal streunende Hunde, die kilometerlang neben dem Radl herlaufen und kläffen. Aber das ist ja gar nicht der Rede wert. Ich ertappe mich sogar dabei, dass ich mein Radl weniger abschließe als hier in München, weil einfach ein Grundvertrauen da ist, das bisher noch nicht enttäuscht worden ist.

Sie zelten aber nicht irgendwo in der Wildnis, sondern schlafen in Pensionen oder Hotels.

Ja, die Distanz eines Tages wird auch oft dadurch bestimmt, wo das nächste Hotel ist. Deswegen endet die Radlwelt für mich auch in zwei Jahren in Baku am Kaspischen Meer, weil man jenseits davon mit Zelt unterwegs sein muss, weil dann nur noch Steppe und Wüste kommt.

Das heißt, Sie haben schon die nächste Tour geplant?

Ja, in zwei Jahren möchte ich durch Türkei und Georgien nach Baku in Aserbaidschan. Das ist aber nicht so herausfordernd wie nach Teheran, weil es weniger Kilometer und deutlich weniger Höhenmeter sind. Also diese Tour jetzt wird der Höhepunkt meiner Radlkarriere.

Haben Sie dafür besonders trainiert?

Nein, ich radle jeden Tag zur Arbeit hier in München, das ist aber nicht weit. Ich laufe und mache bei uns in der Max-Planck-Gesellschaft Sportkurse. Und freitags, egal ob Hochsommer oder Winter ist, gehe ich nachmittags immer in die Sauna, um mich zu entspannen. Das mache ich konsequent und dem schreibe ich auch meine stabile Gesundheit zu. Die braucht man natürlich, um solche Touren zu machen.