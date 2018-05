Auch am Sonntag waren noch Hunderte Demonstranten in Gewahrsam, die mit mehrtägigen Arreststrafen rechnen müssen. Allein in St. Petersburg leiteten die Behörden 95 Fälle an Gerichte weiter. Nawalny war ebenfalls festgenommen, aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Er muss am kommenden Freitag (11.5.) vor Gericht erscheinen.