München - Paulaner feiert ein großes Jubiläum. 500 Jahre ist es her, dass der Mönch, Franz von Paola (1406 – 1507), heilig gesprochen wurde. Der Minimi-Orden in der kalabrischen Küstenstadt Paola, den der Mönch einst gründete, existiert bis heute, weshalb dort seine Heiligsprechung am Kloster "Santuario San Franceso di Paola" vom 2. bis 4. Mai groß gefeiert wird.