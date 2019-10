Naddel über Absage: "Das war mir einfach zu wenig Kohle"

Am Wochenende sollte Naddel eigentlich auf einer Kirmes bei Gütersloh auftreten, sagte dann aber in letzter Minute ab. Der Grund dafür soll die zu geringe Gage von 500 Euro gewesen sein. Der Manager Michael Weber ist sauer auf die Partysängerin und sagt gegenüber RTL: "Sie schrieb mir eine SMS, in der stand, dass es ihr für so wenig Geld zu viel Aufwand wäre. Bei 1.500 Euro Gage wäre es was anderes gewesen."