50 Jahre "Space Oddity" Mattel gedenkt David Bowie mit einer eigenen Barbie

Bowie hat in den Siebzigern und Achtzigern mit Songs wie "Life On Mars?" oder "Heroes" nicht nur musikalisch die Musikwelt komplett umgekrempelt. Zudem faszinierten seine ständigen, Chamäleon-artigen Neuerfindungen und seine für damalige Verhältnisse vollkommen ungewohnte Androgynie die Menschen nachhaltig. Auch in seiner späteren Schaffensphase feierte er große Erfolge, seine letzten beiden Alben "The Next Day" (2013) und "Blackstar" (2016), eroberten auch in Deutschland die Chartspitze. Am 10. Januar 2016 war der Ausnahmekünstler für die Öffentlichkeit völlig überraschend im Alter von 69 Jahren an Krebs gestorben.