"4th of July Fashion BBQ" in Berlin Karolina Kurkova: "Meine Kinder sind meine größte Motivation"

Das tschechische Supermodel Karolina Kurkova (35) lebt schon lange in den USA. "Sie sind mein zweites Zuhause geworden", schwärmt die 35-Jährige im Interview am Rande der Fashion Week in Berlin. Den gestrigen US-Unabhängigkeitstag feierte sie mit einem "4th of July Fashion BBQ" im Garten der Villa Westend in Berlin. Wie sie den Tag normalerweise verbringt und was inzwischen längst typisch amerikanisch an ihr geworden ist, verrät sie im Interview.