Der gravierendste Brand hatte sich am frühen Montagmorgen auf dem Gelände eines Biomasse-Kraftwerks in Reichersbeuern ereignet. Dabei wurden das Kraftwerk und zwei Lagerhallen für Hackschnitzel zerstört. Der Schaden dürfte Polizeiangaben zufolge bei mehr als einer Million Euro liegen. Zudem wird nicht ausgeschlossen, dass der Mann möglicherweise mit dem Brand in Verbindung steht, der sich am späten Mittwochabend in Oberbiberg ereignet hat. Hier brannte eine Scheune komplett nieder.