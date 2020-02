Gewerbesteuereinnahmen weiter hoch

Haupteinnahmequelle bleibt in München die Gewerbesteuer. Diese ist im Jahr 2019 gegenüber 2018 (2,7 Milliarden Euro) um 13 Millionen Euro beziehungsweise 0,5 Prozent leicht gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen aus der Einkommensteuer um 65 Millionen Euro gestiegen. Waren es 2018 noch 1,2 Milliarden Euro, so stieg der Gemeindeanteil im vergangenen Jahr um 5 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro an.