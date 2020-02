Ab der neunten Minute nahm das Duell dann Fahrt auf: In doppelter Überzahl legten sich Chris Bourque und Co. den Gegner zurecht, Seidenberg schloss per Schlagschuss aus dem hohen Slot ab. Ihrerseits ließen die Red Bulls in Unterzahl den Gastgebern nur wenig Raum. Trotzdem traf Michael Halmo (12.) zum 1:1. Der Ausgleich hatte nur knapp eine Minute Bestand, weil Seidenberg aus der Distanz erneut maßgenau zielte. Der Puck schlug links neben dem IEC-Goalie ein (13.). Die 2:1-Führung nahm München mit in die erste Pause.