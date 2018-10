4:1-Sieg in Nürnberg DEL: EHC Red Bull München gewinnt auch drittes Bayern-Derby

Im Schlussdrittel begannen die Red Bulls gut, die größte Chance hatte aber Nürnbergs Eric Stephan, der in der 47. Minute in Unterzahl alleine vor dem Münchner Tor auftauchte, Danny aus den Birken aber nicht überwinden konnte. Die Gäste aus der Landeshauptstadt verteidigten in der Folge hochkonzentriert und hielten das Zwei-Tore-Polster bis in die Schlussphase. Da markierte Mitchell in der vorletzten Minute den 4:1-Endstand.