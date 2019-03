München - Ein 37-jähriger Handwerker aus Landsberg am Lech hat einen gefährlichen Arbeitsunfall auf einer Baustelle am Candidplatz nur um Haaresbreite überlebt. Bei Erdarbeiten erwischte er am Freitagmorgen mit seinem Bohrhammer eine im Boden liegende Starkstromleitung. Der Bohrhammer löste einen Kurzschluss aus. Mit einem lauten Knall wurde der Handwerker mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert.