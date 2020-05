40 Stunden ohne Essen Ellie Goulding legt extreme Fastenkuren ein

Sängerin Ellie Goulding (33, "Love Me Like You Do") sorgt mit einer extremen Fastenkur für Aufsehen. Dem britischen "Mirror" erzählte sie, dass sie bis zu vierzig Stunden am Stück nichts isst. Stattdessen nimmt die Britin nur Flüssigkeit zu sich, darunter viel Wasser, Kaffee und Tee.