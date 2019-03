40. Geburtstag des Sängers Pete Doherty: Heroin, Kate Moss und unfassbares Talent

Randale in Deutschland

Gleich mehrfach legte er sich auch mit der deutschen Staatsgewalt an. Erstmals 2006, als der inzwischen Wahl-Hamburger (seit 2014) in Köln auf öffentlicher Straße Drogen konsumiert haben soll, so der Vorwurf. Kurze Zeit später ging es ihm in seiner damaligen Heimat London nicht anders. Doherty schien den Gefängnisgittern zu dieser Zeit kaum mehr entkommen zu können.

Legendär auch eine Sauftour 2011, die Doherty gemeinsam mit dem Schauspieler August Diehl (43) zur Faschingszeit durch Regensburg betrieben haben soll. Ein eingeschlagenes Schaufenster später soll die Anklage gelautet haben: "Fahrlässiger Vollrausch".

Das Model und der Freak

Beinahe unmöglich, doch noch turbulenter als seine Karriere könnte seine Beziehung zu Model Kate Moss (45) gewesen sein. Von 2005 bis 2007 hielt diese, sogar verlobt hatten sich die beiden. Auch Moss war diversen Substanzen nicht abgeneigt, schaffte aber den Absprung - im Gegensatz zu ihrem Partner. Und so endete nach zwei Jahren und genug skandalträchtigen Schlagzeilen für ein ganzes Leben ihre Romanze.

Die Kehrtwende

Mit wenigen Ausnahmen sorgte Doherty in den vergangenen Jahren aber hauptsächlich mit seiner Musik für Aufsehen. Etwa 2010, als das Unmögliche doch noch möglich wurde - die Reunion der Libertines. Dennoch sollte es fünf Jahre dauern, ehe das dritte gemeinsame Album "Anthems For Doomed Youth" herauskommen sollte. Kurz zuvor war Doherty an einem Ort im Entzug, wo andere Urlaub machen: Chon Buri in Thailand.

Hinzu kommen Auftritte mit den Babyshambles und auch solo startete das heutige Geburtstagskind durch. Mit seinem neuesten Projekt, Peter Doherty & The Puta Madres, wird er in Kürze auch in Deutschland auf Tour gehen. Endlich scheint er all seine Energie in die richtigen Bahnen lenken zu können.