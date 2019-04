Gutschein geht verloren und taucht erst 20 Jahre später wieder auf

Mike B. löste noch in den 90er Jahren einmal vier Mark in Kugeleis im Adria ein. Danach verschwand der Gutschein in Reiseunterlagen. Sein Geschenk hat der Kalifornier genau 20 Jahre später wiedergefunden: Der Gelato-Gutschein steckte zwischen Papieren einer New York-Reise. Prompt spazierte der Schwabinger damit zu seinem Adria: "Stefano, stell dir vor, was ich gefunden habe." Die Überraschung des Italieners war groß: "Was, das Papier gibt es noch? Der Gutschein ist in D-Mark, aber selbstverständlich gültig", versicherte ihm Stefano.