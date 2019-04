Neufahrn bei Freising - Der Notruf erreichte die Polizei am Donnerstag kurz vor Mitternacht: Beim Volksfest in Neufahrn bei Freising berichteten Augenzeugen von einer Massenschlägerei mit etwa 40 bis 50 Beteiligten am Eingang des Festbereichs – zudem sei aus der Personengruppe mit einer Schreckschusspistole geschossen worden, hieß es.