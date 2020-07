39 Jahre trennen das Ehepaar Dennis Quaid stört sich nicht am Altersunterschied zu seiner Ehefrau

Schauspieler Dennis Quaid (66, "Der große Leichtsinn") hat in der "Today Show" von Hoda Kotb über seine Ehe mit Laura Savoie (27) geplaudert. Dabei gab Quaid an, dass der Altersunterschied in ihrer Ehe kein Problem sei. "Es sind rund 30 Jahre zwischen uns, aber die merken wir ganz einfach nicht", sagte Quaid. Er habe sich in seinem Leben noch keinem anderen Menschen so verbunden gefühlt. "Wir haben so eine gute Beziehung. Liebe findet immer ihren Weg. Du weißt nicht wann sie kommt, wer es sein wird und du hast keine Kontrolle darüber." Das Ehepaar könne nicht glücklicher sein, schwärmt der Schauspieler.