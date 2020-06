39 Jahre Altersunterschied Dennis Quaid ist wieder verheiratet

Quaid trug einen grauen Anzug von Hugo Boss, die "beeindruckende Braut", wie Quaid sie beschrieb, ein Kleid von Choosen By One Day. Bewegend soll der Moment gewesen sein, in dem der Offiziant davon sprach, "was es wirklich bedeutet, zwei Leben zusammenzubringen: Die andere Person vor sich selbst zu stellen." Das Paar hatte sich im Mai 2019 auf einem Business-Event das erste Mal getroffen. Der Schauspieler, der bereits dreimal verheiratet war, spricht von "Liebe auf den ersten Blick".