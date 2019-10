Am vergangenen Mittwoch war vor einem Supermarkt in Abensberg (Landkreis Kelheim) ein 39-Jähriger erschossen worden. Kurz danach wurde in der Nähe ein 46-Jähriger ebenfalls von Schüssen getroffen und schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Er befinde sich weiter im Krankenhaus, sein Zustand sei stabil, sagte der Polizeisprecher.