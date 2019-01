39-Jähriger vor dem Haftrichter

Der Mann - es soll sich um einen deutschen Familienvater (zwei Kinder) handeln - wird am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der dann über die Haftfrage entscheidet. "In seiner ersten polizeilichen Vernehmung machte der Beschuldigte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und lässt sich anwaltschaftlich vertreten", heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Nord.