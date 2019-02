München - Morgens lag schon die weiße Linie bereit, um in den Tag zu starten. Kokain statt Kaffee zum Frühstück sozusagen. Mit Ecstasy-Tabletten und Marihuana ging es dann weiter. Für den eigenen Konsum musste Hans F. (25, Name geändert) so Monat für Monat im Schnitt 1.500 Euro aufwenden. Der Neuperlacher hat aber nicht nur konsumiert, sondern auch mit Ecstasy, Marihuana und Kokain gehandelt und steht deswegen vor Gericht.