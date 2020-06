Bei dem Unfall hatten am 18. März drei Autos verkehrsbedingt auf der Bajuwarenstraße anhalten müssen. Aus ungeklärter Ursache übersah ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach in einem Peugeot den Stau vor ihm auf der Spur. Der Peugeot rauschte in das Heck eines Opels. Der wurde daraufhin in das Heck des vor ihm stehenden VW des 71-Jährigen geschoben, der bei dem Unfall so schwer verletzt wurde, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musst, wo er nun verstarb.