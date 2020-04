München - In Deutschland gehört die Droge Khat eher zu den unbekannten Substanzen. Dabei handelt es sich um getrocknete Blätter der Pflanze Catha edulis. Beim Kauen entfalte es eine Wirkung, die laut Polizei mit der Einnahme von Amphetaminen vergleichbar ist. Am Münchner Flughafen konnte der Zoll eine große Lieferung des in Deutschland verbotenen Khat sicherstellen.