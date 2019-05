München - In der Nacht zum 1. Mai fiel ein 35-Jähriger mehrmals am Münchner Hauptbahnhof auf. Der alkoholisierte Mann soll unter anderem ein dienstliches Gespräch zwischen einem Bundespolizisten und Mitarbeitern der "Deutschen Bahn Sicherheit" gefilmt und es über einen Messenger-Dienst verschickt haben. Das Handy wurde beschlagnahmt, wie die Bundespolizei am Donnerstag bekanntgab.