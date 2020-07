Tirol - Was im Februar in Kaisers in Österreich geschehen ist, hat weit über Tirols Grenzen hinaus für Entsetzen gesorgt. Die höchstgelegene Gemeinde (1530 m) Kaisers im Lechtal bei Reutte hat nun zur Pressekonferenz geladen, um einen "Politskandal" aufzudecken. Hintergrund sind die "skandalösen Vorgänge rund um die Massen-Tötung von 33 Hirschen und Rehen", so der Bürgermeister von Kaisers, Norbert Lorenz.