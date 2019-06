Freimann - Der große Zylinder zeigt‘s Vorbeirauschenden auf dem Mittleren Ring von weitem an: Ab hier beginnt das Territorium der Bayerischen Motorenwerke (BMW). Kein anderer Konzern wird den Münchner Norden in den kommenden Jahren so verändern, wie der Autobauer. Derzeit werden kräftig Umzugspackerl gerückt.