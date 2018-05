München - Die Mieten steigen immer weiter und bezahlbarer Wohnraum ist rar. Die Nachfrage an geförderten Wohnungen ist deshalb riesig. 16.532 Antragsteller warten zurzeit auf so eine vergünstigte Wohnung in München. Laut Sozialreferat werden aber weniger als 3.000 Wohnungen pro Jahr vergeben. Insgesamt gibt es in München 78.500 Sozialwohnungen.