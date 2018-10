300 Stücke unter dem Hammer Besitz von Robin Williams für sechs Millionen Dollar versteigert

Kunstwerke, Erinnerungsstücke und persönliche Gegenstände, die dem verstorbenen Schauspieler Robin Williams (1951-2014, "Good Will Hunting") und seiner Frau gehörten, brachten bei einer Auktion in New York etwa 6,1 Millionen Dollar (rund 5,2 Millionen Euro) ein, wie Sotheby's bekannt gab.