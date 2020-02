"Die Leute sollen mit einem Aha rausgehen. Sie sollen nicht nur verstehen, wie etwas funktioniert, sondern auch was es macht", sagt Museumsleiterin Marion Grether. Am 1. März tritt die 47-Jährige ihren neuen Posten in der Zweigstelle des Deutschen Museums in München offiziell an. Die gebürtige Kielerin hat Kunstgeschichte und Archäologie studiert. Zuletzt leitete sie das Museum für Kommunikation.