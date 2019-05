30 Jahre später Endlich hat Matthew McConaughey seinen Abschluss in der Tasche

Eigentlich ist Matthew McConaugheys (49, "Interstellar") High School-Abschluss schon mehr als 30 Jahre her - ein offizielles Zeugnis hatte er bisher aber offenbar noch nicht. Der Grund dafür? Während der Verleihungszeremonie bekomme man nur eine Art Auszeichnung, das echte Diplom müsse man sich später abholen, erklärte eine Sprecherin der High School dem Portal "Page Six". Wie es in dem Bericht weiter heißt, hat der Schauspieler das wohl erst jetzt geschafft - etliche Jahrzehnte später.