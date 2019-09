30 Jahre nach Mauerfall "Abgestempelt!?": Hans Sarpei geht in Sozial-Doku auf Spurensuche

Hans Sarpei (43) geht 30 Jahre nach dem Fall der Mauer auf Spurensuche: Wie ist die Beziehung heute zwischen "Ossis" und "Wessis"? Das will er in der Sozial-Doku "Abgestempelt!? Hans Sarpei will's wissen" herausfinden. Doch er möchte auch weitere Fragen beantworten: Ist der Osten wirklich voller Nazis? Was verbirgt sich hinter der Ostalgie? War in der DDR wirklich "alles besser"? Sarpei trifft dabei auf Menschen, die ihm ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen erzählen.