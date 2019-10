30 Jahre nach dem Mauerfall Trabis hupen "Looking for Freedom" und David Hasselhoff ist mittendrin

Nun hupen sogar Facebook-Trabi-Gruppen Ihren Mega-Hit. Konnten Sie sich gleich für diese Idee begeistern?

Hasselhoff: Ich habe mich sofort in die Idee verliebt, weil mein Auftritt mit "Looking for Freedom" damals nach dem Mauerfall wirklich etwas ganz Besonderes war. Zum einen finde ich es wunderbar, dass mein Song wieder zu diesem Anlass gespielt wird. Zum anderen bin ich beeindruckt von der gemeinsamen Leidenschaft der Trabifahrer und wie sie sich in der Facebook-Gruppe organisiert haben. Sie verbinden ihr Hobby mit meinem Song und bringen jetzt beides an diesem Ort zusammen. Genau wie damals zeigen wir, dass wir gemeinsam mehr erreichen können.