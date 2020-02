Bei sechs Schulen – darunter vier bestehende und zwei komplett neue – wird es jetzt konkret: Der Stadtrat hat am Mittwoch als ersten Schritt für die Erweiterung der bestehenden Schulen an der Rheinstraße (Schwabing), der Stuntzstraße (Bogenhausen), am Theodor-Heuss-Platz (Neuperlach) und an der Manzostraße (Moosach) gestimmt.