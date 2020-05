30 Angestellte in Kurzarbeit? Victoria Beckham soll Zwangsurlaub für Mitarbeiter bereuen

Eine Millionen-schwere Geschäftsfrau schickt 30 Mitarbeiter in Zeiten der Corona-Krise in den Zwangsurlaub, woraufhin diese weniger Gehalt ausgezahlt bekommen. So vorgefallen beim Modeunternehmen von Victoria Beckham (46). Doch nun rudert das ehemalige Spice Girl ("Wannabe"), deren gemeinsames Vermögen mit Ehemann David (44) auf 335 britische Pfund (etwa 385 Millionen Euro) geschätzt wird, zurück, wie "The Sun" berichtet.