Hachings Coach Claus Schromm ist ein höflicher Mensch und weil das so ist, wünschte er seinem Amtskollegen Joe Enochs und dessen abstiegsbedrohten Zwickauern am Sonntag nach dem wilden 3:3 (2:2) seiner SpVgg in Sachsen, "dass wir uns in der nächsten Saison wiedersehen“.