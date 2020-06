Gegen Halle: Der TSV 1860 will wieder punkten

Den Aufstieg hat Michael Köllner nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen abgehakt - tabellarisch ist die Situation allerdings alles andere als aussichtslos. Fünf Punkte trennen die Löwen von Platz vier, der aufgrund der Aufstiegssperre von Tabellenführer Bayern II nach aktuellem Stand zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation berechtigt.

Über einen möglichen Aufstieg will sich Köllner dennoch keine Gedanken machen. "Wir haben in den letzten Spielen leider zu viel hergegeben und dann hast du keine Möglichkeiten, vorne mitzuspielen", sagte der Oberpfälzer unter der Woche, stellte aber klar: "Wir wollen trotzdem noch versuchen, in den letzten fünf Spielen Punkte zu holen – das ist auch die Verpflichtung, die wir haben."

Losgehen soll es damit am kommenden Sonntag, wenn der Hallesche FC im Grünwalder Stadion gastiert. Anders als die Löwen steckt das Team von Trainer Florian Schnorrenberg als Tabellenfünfzehnter mit drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze mitten im Überlebenskampf - aber Vorsicht: Nach einer Negativ-Serie von 13 (!) sieglosen Partien in Folge holten die Hallenser aus den drei vergangenen Spielen immerhin sieben Punkte. Der Trend zeigt also deutlich nach oben.