FC Bayern II empfängt Unterhaching

Das Abenteuer Dritte Liga geht für den FC Bayern II weiter - nun steht auch das erste Derby auf dem Programm! Am Samstag gastiert die SpVgg Unterhaching im Grünwalder Stadion, für das Team von Sebastian Hoeneß ist Wiedergutmachung angesagt!

Beim 2:2 am vergangenen Wochenende gegen den Chemnitzer FC blieb das junge Team hinter den Erwartungen zurück, vor allem der uninspirierte Auftritt im ersten Durchgang sorgte für Unmut beim Trainer. "Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht das gemacht, was wir wollten", echauffierte sich Sebastian Hoeneß im Anschluss an die Partie und gab zu: "Heute war ich definitiv laut, wahrscheinlich so laut wie noch nie."

Nach der Punkteteilung gegen den noch sieglosen Mit-Aufsteiger, für Innenverteidiger Lars Lukas Mai "eine gefühlte Niederlage", belegen die "kleinen Bayern" mit sieben Zählern Tabellenplatz 13. Entsprechend fällt auch Hoeneß' Fazit nach den ersten sechs Spieltagen aus: "Wenn wir heute gewonnen hätten, dann hätte ich gesagt, der Saisonstart war echt in Ordnung."

SpVgg Unterhaching kommt mit 0:3-Pleite im Gepäck

Doch auch die Spielvereinigung geht nicht mit dem besten Gefühl ins Duell mit den "kleinen Bayern". Am vergangenen Spieltag setzte es eine empfindliche 0:3-Heimniederlage gegen den Aufstiegs-Konkurrenten Hallescher FC. Trainer Claus Schromm gab sich nach der Partie aber versöhnlich. "Ich glaube, vom Offensivspiel her war es unser bestes Spiel in dieser Saison. Wenn wir mal den Ball hatten, war es unser bestes Spiel – aber leider nicht auf der Anzeigetafel", erklärte der Übungsleiter, für den "das Ergebnis einen Tick zu hoch" war.