Holt der TSV 1860 in Chemnitz endlich wieder einen Auswärts-Dreier?

Drei Spiele, drei Pleiten und eine Tordifferenz von 2:11 - die Löwen tun sich auch in dieser Saison äußerst schwer auf fremdem Terrain. Saisonübergreifend hat die Mannschaft von Daniel Bierofka die vergangenen sieben Partien verloren, der letzte Sieg ist bereits fast ein halbes Jahr her (1:0 bei Wehen Wiesbaden am 9. März). Bei der indiskutablen 1:5-Klatsche in Magdeburg am vergangenen Wochenende erreichte der Auswärtsfluch seinen bisherigen Tiefpunkt.

Mit fünf Zählern aus den ersten sechs Saisonspielen finden sich die Löwen aktuell auf Platz 18 der Tabelle wieder, am Freitag reist Sechzig erneut auf fremdes Terrain. Gegen Tabellennachbar Chemnitzer FC (drei Zähler, Platz 19) sollen nun unbedingt wieder Punkte her. Die Chancen scheinen dabei nicht schlecht zu stehen.

Der Chemnitzer FC versinkt im Chaos

Die Himmelblauen versinken derzeit selbst im Chaos, auch der jüngste Rassismus-Skandal zieht immer weitere Kreise. Für die Partie gegen die Löwen haben mehrere Fanklubs einen Stadion-Boykott angekündigt - aber nicht aus Protest gegen die rechtsradikalen Auswüchse, sondern als Reaktion auf den Streit mit der sportlichen Leitung des Klubs. Die Himmelblauen rechnen damit, dass rund 500 Fans weniger ins Stadion kommen.

"Einige Plätze in der Südkurve werden frei bleiben, auch die Stimmung wird sicher darunter leiden. Das akzeptieren wir", sagte Klub-Sprecher Steffen Wunderlich und fügte an: "Wir hätten gerne mit allen Fans unseren ersten Heimsieg in der neuen Saison gefeiert." Ob die Löwen daraus Kapital schlagen und selbst ihren ersten Auswärtssieg feiern können?