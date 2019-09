Bayern springt auf Rang 10

"Gratulation an die Mannschaft zum hochverdienten Sieg! In der ersten Halbzeit haben wir wie aus einem Guss gespielt", sagte Trainer Hoeneß nach Spielschluss. "Wir haben richtig guten Fußball gezeigt und sehr zielstrebig agiert. In der zweiten Hälfte hätte ich mir mehr Dynamik und Souveränität gewünscht. Alles in allem können wir aber natürlich sehr zufrieden sein."