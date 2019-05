3 Days to Kill, Another Me, ... TV-Tipps am Samstag

Kevin Costner nimmt in "3 Days to Kill" (VOX) als todkranker CIA-Agent einen letzten Job an. In "Die große Versuchung" (ZDFneo) erschwindeln sich gewitzte Dorfbewohner einen Arzt. Die junge Fay fühlt sich in "Another Me" (Sat.1) dagegen von einer Doppelgängerin verfolgt.