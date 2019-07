28 Jahre trennen das Paar Macht Michael Wendler seiner Laura im RTL-Sommerhaus einen Antrag?

"Ich könnte Laura einen Antrag im Sommerhaus machen, was ich bereits in Erwägung gezogen habe", so der 47-Jährige. Überhaupt sind die Planungen einer gemeinsamen Zukunft offenbar schon weit vorangeschritten, wie er weiter verrät: "Laura zieht jetzt zu mir in die USA nach Florida, wo sie auch in ihrem jetzigen Alter mit 18 volljährig ist." Einzig Alkohol und Disko-Besuche sind dort erst einmal tabu. "Das Alter 21 ist daher für uns auch der Zeitpunkt an dem wir uns orientieren."