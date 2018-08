Isarvorstadt - Heuer feiert das Hans-Sachs-Straßenfest 28-jähriges Jubiläum. Für die Lesben-, Schwulen-, Trans- und Inter-Community in München ist dieser Tag fast schon ein Pflichttermin. Seit 1991 findet diese Veranstaltung immer am Samstag nach Maria Himmelfahrt statt und ist nicht ganz zufällig auch der Geburtstag des Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum Sub e.V., das dieses Jahr 32 Jahre alt wird.