München - Der EHC Red Bull München hat seinen Kader für die neue Saison noch einmal mit einem ehemaligen NHL-Profi verstärkt. Der deutsche Vizemeister verpflichtete Abwehrspieler Bobby Sanguinetti aus der zweitklassigen nordamerikanischen AHL, das teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Der 31 Jahre alte US-Profi ist der 27. Spieler im Kader des EHC, der aktuell in der Gruppenphase der Champions League spielt und von Freitag an auch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefordert ist.