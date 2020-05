Neuperlach - Am Samstagabend hat ein 35-Jähriger wegen eines aggressiven Besuchers den Polizeinotruf verständigt. Der 25-jährige Mann, den er in seiner Wohnung empfangen hatte, verhielt sich ihm und weiteren anwesenden Personen gegenüber äußerst aggressiv. Daraufhin fuhren zwei Streifen zur Wohnung in Neuperlach, um die Auseinandersetzung zu klären.